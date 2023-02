Azpilicueta dimesso dall'ospedale, torna subito al campo d'allenamento

Allarme rientrato per Cesar Azpilicueta. Il capitano del Chelsea, dopo aver ricevuto un calcio infaccia sul tentativo di rovesciata di un avversario, aveva perso i sensi in campo. Compagni e avversari erano accorsi subito da lui per metterlo in posizione di sicurezza ed evitare il soffocamento. Era poi stato trasportato in ospedale dove è rimasto in osservazione fino a oggi. Una volta dimesso, Azpilicueta è andato subito al campo d'allenamento dei Blues a Cobham per assistere alla seduta dei suoi compagni.