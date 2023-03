Pari United: fallo shock di Casemiro! L'Arsenal risponde al City

INGHILTERRA - L'Arsenal risponde al Manchester City e si rimette a +5 in testa alla classifica di Premier League con 66 punti. I Gunners calano il tris in casa del Fulham grazie ai gol di Magalhaes, Martinelli e Odegaard, tutto facile. Frena invece il Manchester United che dopo il 7-0 umiliante incassato dal Liverpool non va oltre lo 0-0 contro il Southampton. I Red Devils di Ten Hag restano in dieci per il rosso a Casemiro al 34': fallo shock col piede a martello su Alcaraz, l'arbitro dà prima il giallo e poi col Var cambia e opta per l'espulsione. La sfida tra West Ham e Aston Villa finisce 1-1: a Watkins risponde Benrahma.