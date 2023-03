Un pezzo di Juve nel futuro del Tottenham: ecco il possibile sostituto di Conte

Nel futuro della panchina del Tottenham, si è messa di mezzo la Juventus. In Inghilterra da settimane si parla di un possibile addio di Conte a fine stagione. L'ex giocatore e allenatore bianconero, dopo aver riportato in Champions League gli Spurs, in questa stagione sta deludendo le aspettative: quarto posto (con 2 partite in più rispetto alle avversarie) in campionato e fuori agli ottavi contro il Milan in UCL.