“Conte esonerato in settimana”: in Inghilterra sono sicuri

ROMA - Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. E non solo perché il tecnico al termine della stagione andrà in scadenza di contratto: sembra infatti che il Tottenham possa decidere di separarsi anzitempo da Conte. Del resto la tensione è evidente: l'eliminazione in Champions ad opera del Milan, il diverbio con Richarlison, tutto è culminato nelle dichiarazioni del tecnico post-Southampton, nelle quali Conte ha parlato di giocatori egoisti, sottolineando come "Da 20 anni il Tottenham non ha mai vinto qualcosa, sapete perché? Secondo voi la colpa è solo della società o di tutti i tecnici che arrivano? Fino ad ora ho cercato di nascondere la situazione, ma ormai mancano 10 partite...". Il Telegraph, addirittura, è sicuro di un imminente esonero: "Si ritiene che lo scenario più probabile sia che la partenza di Conte venga concordata questa settimana, con Ryan Mason che molto probabilmente assumerà l'incarico fino alla fine della stagione in tempo per la prossima partita del Tottenham contro l'Everton del 3 aprile", si legge. Mason, attualmente collaboratore tecnico agli Spurs, guiderebbe quindi la squadra fino al termine della stagione. E anche Sky Sport Uk ha rilanciato l'ipotesi: "Nelle prossime 48 ore dovrebbe essere presa la decisione sul futuro di Antonio Conte".