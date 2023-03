Evra racconta il primo incontro con Ferguson: "Sembrava l'interrogatorio dell'FBI..."

"Sembrava l'interrogatorio dell'FBI"

Come riportato dal Daily Mail, Evra ha sottolineato che l'incontro con Ferguson è avvenuto all'aeroporto De Gaulle di Parigi: "Ferguson non parlava francese, quindi era più David Gill a negoziare. Il mio inglese non era eccezionale, quindi il mio agente stava traducendo. Ricordo che faceva domande del tipo: "bevi?" "NO". "Ti piace uscire?" "A volte". "Sei pronto a non perdere una partita?" "Sì". "Sei pronto a non pareggiare nemmeno una partita?" "Sì". Evra ha poi proseguito: "Mi sembrava che fosse un interrogatorio dell'FBI. E quando gli ho stretto la mano - tutto quello che ho detto ero tipo "Sono pronto - se lo deludo quest'uomo mi ucciderà", quindi è stato davvero impressionante. Prima che arrivasse lo United, il mio agente diceva che avevamo Liverpool, Inter e United. Ricordo che il mio agente era così eccitato e disse: "Patrice, è il Manchester United".