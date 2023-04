MANCHESTER - Allo stadio Etihad , va in scena Manchester City-Arsenal, gara valida per la trentatreesima giornata di Premier League . Fischio d'inizio alle ore 21. Dirige l'arbitro Taylor .

Partita: Manchester City-Arsenal

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213)

Pay TV Streaming: SkyGo, NOW

Manchester City-Arsenal orari e canali

Manchester City-Arsenal, gara valida per la trentatreesima giornata di Premier League, è in programma all'Etihad Stadium e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

Dove vedere Manchester City-Arsenal in diretta TV

Manchester City-Arsenal, sarà trasmessa in tv su Sky Sport, precisamente ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4k (213).

Manchester City-Arsenal dove vederla in streaming

Manchester City-Arsenal, gara valida per la trentatreesima di Premier League, sarà visibile in streaming su SkyGo e NOW.

Manchester City-Arsenal in Diretta: la cronaca

Manchester City e Arsenal si sfidano nell'attesissimo big match di Premier League, quello che vedrá opposti Guardiola e il suo ex allievo Mikel Arteta, timoniere dei Gunners. I citizens hanno 70 punti in classifica ed inseguono l'Arsenal capolista con 75, ma c'è pure da sottolineare che la squadra di Manchester ha due partite in meno rispetto a quella di Londra. Il Manchester City ha vinto tutte e sei le gare casalinghe di Premier League contro l’Arsenal disputate durante la gestione Pep Guardiola con un punteggio complessivo di 17-3 – l’ultima sconfitta con I Gunners è uno 0-2 del gennaio 2015. L’Arsenal ha perso le ultime 11 partite di Premier League con il Manchester City, striscia di sconfitte più lunga contro un singolo avversario nella sua storia in campionato.

Manchester City-Arsenal, segui la diretta sul nostro sito