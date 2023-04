Diretta Manchester City-Arsenal: sblocca De Bruyne!

Il super match di Premier League tra Manchester City e Arsenal sarà di fondamentale importanza per la conquista del titolo. La squadra di Arteta si trova attualmente prima in classifica a 75 punti mentre quella di Guardiola , ferma al momento a 70 (con due partite in meno), è desiderosa di accorciare le distanze.

21:20

19' - Il City tiene facilmente il controllo della palla

Gli uomini di Guardiola sembrano quasi invitare gli avversari al pressing, il possesso di palla è tenuto facilmente dai Citizens

21:16

16'- Akanji compie fallo in attacco

Il difensore del City prova a sfuggire alla pressione dell'Arsenal con una progressione in avanti. Thomas si contrappone tra lui e il pallone, il centrale dei Citizens è costretto al fallo in attacco.

21:13

12' - L'Arsenal prova a riordinare le idee

Dopo un inizio di gioco con un pressing altissimo del City ora i Gunners provano a tenere il controllo della sfera facendo girare palla.

21:07

6'- Gol del Manchester City!

Kevin De Bruyne su sponda di Haaland tira da fuori area e pesca l'angolino destro, non può nulla Ramsdale.

21:05

4'- Anche l'Arsenal si fa vedere dalle parti di Ederson

Inserimento di Saka su suggerimento di Martinelli, cross al centro ma la difesa del City è attenta.

21:02

2'- Il City subito pericoloso

Brivido per l'Arsenal, Grealish crossa al centro Ramsdale non trattiene e arriva Haaland. Taylor fischia fallo in attacco del norvegese ma ci sono dubbi.

21:00

1'- Manchester City-Arsenal è iniziata!

L'arbitro Taylor ha fischiato l'inizio del match. L'Arsenal muoverà il primo pallone.

20:59

Manchester City- Arsenal: la coreografia

I calciatori scendono in campo aspettando il fischio di inizio, la tensione è al massimo. Stupenda coreografia con su scritto "I will follow you everywhere" (ti seguirò ovunque).

20:32

Le parole di Guardiola sull'importanza del match

20:24

Manchester City-Arsenal: dove vederla in tv

20:15

Dide tra Manchester City e Arsenal

20:06

Manchester City-Arsenal: le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri, De Bruyne, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

19:30

Manchester City-Arsenal: le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Ruben Dias, Laporte; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Allenatore: Arteta.

ARBITRO: Taylor

Manchester, Etihad Stadium