Haaland e la risposta dell'agente Pimenta sulla sua clausola rescissoria

Haaland e il cibo cucinato a casa. I fan: “Disgustoso”

La clausola rescissoria di Haaland

Tra gli argomenti più discussi c'è sicuramente la clausola rescissoria di Haaland, che è decaduta dopo il rinnovo di Guardiola con il Manchester City: "Non so nulla di quello che si dice. Si è parlato molto, si dice che se Guardiola fa questo, se sua nonna fa quello... Sono tutte chiacchiere, non ho nulla da chiarire. Il mistero di questa storia è molto bello perché non si sa come risolverlo, come una caccia al tesoro. È più bello così e come avvocato non posso rivelare i contratti". Poi ancora sul possibile futuro del norvegese: "Può giocare dove vuole. È un giocatore che non si è mai visto prima. Oggi è nel posto giusto, con la squadra giusta e l'allenatore giusto. In Brasile diciamo che il cielo è il limite: penso che batterà tutti i record".

Haaland e il futuro in Liga

Poi ancora: "C'è una partita molto difficile all'Etihad, ma confido che Erling e il City possano essere in finale e poi vincerla. Oggi sono una tifosa del City. Haaland in Spagna? Sì, l'avete visto la settimana scorsa (ride). Poi, durante le tue vacanze, lo vedrete a Marbella. Futuro in Liga? Non lo so. Florentino Perez? Stranamente, ho parlato con lui solo una volta nella mia vita. Non so spiegarne il motivo, ma soprattutto ho un buon rapporto di grande rispetto e ammirazione con José Ángel Sánchez e Juni Calafat. Sono persone serie, umili e penso che facciano un ottimo lavoro per Madrid".