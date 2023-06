"Maresca lascia Guardiola e torna ad allenare: ha l'accordo con un club"

Enzo Maresca verso il Leicester: c'è l'accordo verbale

Non sono state settimane facili per Enzo Maresca, che dopo la vittoria della Champions League ha dovuto fare i conti con lo smarrimento del padre - successivamente ritrovato. Passato lo spavento, l'ex giocatore di Juve e Palermo può concentrarsi sul suo futuro. Alle porte ci sarebbe ancora l'Inghilterra, per la precisione il Leicester. Lo riporta Sky Sports UK, che spiega come il club inglese, dopo la retrocessione, abbia già raggiunto un accordo verbale con Maresca, che adesso provvederà a limare gli ultimi dettagli e finalizzare il contratto con la dirigenza dei Foxes.