Manchester United, ex massaggiatore mette in vendita la medaglia dello scudetto

Dopo aver lavorato per 19 anni come massaggiatore del Manchester United, Rod Thornley ha deciso di mettere in vendita sui social network una delle medaglie della Premier League che il club inglese ha vinto nella stagione 2012/2013.

Premier League, in vendita medaglia del Manchester United

"Tutti quelli che vogliono farmi un'offerta possono scrivermi in direct. Non si sa mai, potrebbe essere l'ultima", ha scritto Thornley, scherzando sul fatto che da ben dieci anni la società inglese non vince un campionato. Placcata in oro e argento, il prezioso cimelio potrebbe fruttare parecchie sterline all'uomo che in passato ha lavorato anche con José Mourinho.