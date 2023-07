Cambiano le regole in Premier League: dai recuperi ai contatti, tutte le novità

Premier League, ecco il tempo effettivo come ai Mondiali

La prima importante rivoluzione nella stagione della Premier ormai alle porte riguarda i maxi recuperi: si punterà infatti sul tempo effettivo di gioco, come si è già visto nell'ultima edizione dei Mondiali in Qatar. Il direttore di gara dovrà quindi fare attenzione alla durata delle interruzioni di gioco: dalle sostituzioni alle esultanze, agli infortuni fino alle invasioni di campo. Ogni secondo perso verrà poi recuperato.

Premier League, allenatori nel mirino. Sulle proteste...

L'uscita dall'area tecnica dei 20 allenatori del campionato (o di qualsiasi altro membro della squadra in panchina) verrà punita con il cartellino giallo. Nel caso in cui dovesse materializzarsi un'aggressione verbale e fisica nei confronti di arbitri e assistenti il tecnico verrà punito con il rosso diretto. Pugno duro anche sulle ammonizioni per proteste: il direttore di gara potrà punire con il cartellino giallo il gruppo di giocatori che gli si avvicinerà per contestargli una decisione.

Premier League, no alle partite spezzettate

La Football Association ha inoltre imposto agli arbitri una ferrea linea di direzione: i fischietti della massima divisione inglese dovranno mettere in atto una maggiore clemenza in merito ai contatti fisici e agli scontri di gioco. L'obiettivo? Rendere la partita più fluida e meno spezzettata possibile.