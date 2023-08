Infortunio shock per De Bruyne, la disperazione di Guardiola

MANCHESTER (Inghilterra) - Una brutta tegola per i campioni d’Europa del Manchester City. La formazione di Guardiola nella partita d’esordio in Premier League contro il Burnley è stata costretta a rinunciare per buona parte dell’incontro a Kevin De Bruyne. L’infortunio che in apparenza non sembrava essere così grave, invece si sta rivelando un problema significativo per il club inglese.