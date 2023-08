Tottenham-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla in tv

Seconda giornata in Premier League. Al Tottenham Hotspur Stadium va in scena uno dei big-match di giornata: Tottenham-Manchester United . Calcio d'inizio alle ore 18:30.

La probabile formazione di Postecoglu

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario, Udogie, Sanchez, Romero, Royal, Bissouma, Skipp, Son, Maddison, Kulusevski, Richarlison. Allenatore: Postecoglu. La probabile formazione di Ten Hag

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Mount; Antony, Fernandes, Garnacho; Rashford. Allenatore: ten Hag

Tottenham-Manchester United: orari e canali

La partita tra Tottenham e Manchester United verrá trasmessa in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Summer e Sky Sport 4K. Sarà anche possibile vederla in diretta streaming su Now TV e tramite Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite Smart TV o dispositivi mobili (pc, tablet, console, smartphone)

Tottenham-Manchester United in diretta: la cronaca

Il Tottenham ha vinto appena una delle ultime nove sfide con il Manchester United in Premier League (2N, 6P): dopo un successo per 6-1 a Old Trafford dell’ottobre 2020, gli Spurs non hanno trovato il successo in nessuno dei cinque successive confronti (1N, 4P).