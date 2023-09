Walker rinnova con il City: l'annuncio è in stile The Wolf of Wall Street!

Walker rinnova: l'annuncio in stile The Wolf of Wall Street!

Per annunciare il rinnovo del giocatore, il City ha realizzato un video particolare che ha scatenato i tifosi. Walker ha infatti interpretato i panni di Leonardo Di Caprio, replicando una delle scene più celebri del film di Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street". Nel video Walker annuncia al microfono che non lascerà il club, scatenando la gioia e la festa dei suoi compagni di squadra.