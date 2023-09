Premier League, Nottingham e Burnely non si fanno male: solo un pari a City Ground

Amdouni apre, Udson-Odoi risponde

Sono proprio gli ospiti a passare in vantaggio nel finale di primo tempo con la rete di Amdouni, nella ripresa è invece il gol di Udson-Odoi a ristabilire la parità e a fissare il punteggio sull'1-1. In pieno recupero la compagine di Kompany rimane anche in dieci per l'espulsione di Foster ma riesce anche in inferiorità a mentanere il risultato. Nottingham che quindi sale a quota 7 punti, e Burnely che invece conquista il primo punto della sua stagione, con una gara in meno ancora di disputare.

Nottingham Forest-Burnely 1-1: tabellino e statistiche

Premier League, la classifica