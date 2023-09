Perisic, grave infortunio in allenamento: l'ex Inter dovrà operarsi

LONDRA (Inghilterra) - Il buon momento del nuovo Tottenham di Ange Postecoglou viene "sporcato" da una brutta notizia: gli Spurs, infatti, perderanno Ivan Perisic per diverse settimane a causa di un infortunio al ginocchio. Per la precisione l'ex Inter, come ha spiegato il Tottenham sui suoi canali social, ha sofferto in allenamento di un "problema complesso al legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Un infortunio non da poco, visto che Perisic dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e starà lontano per diverse settimane dal terreno di gioco.