Scandalo Var in Tottenham-Liverpool: spunta un retroscena sugli arbitri

LONDRA (Inghilterra) - In Premier League tiene banco il caso Tottenham-Liverpool, terminata 2-1 in favore degli Spurs all'ultimo respiro. A far discutere è stata la rete annullata dall'assistente in campo nel primo tempo a Luis Diaz per un fuorigioco inesistente, con l'errore incredibilmente non segnalato dal Var. Tanto che poi sono arrivate le scuse del PGMOL, il Professional Game Match Officials Limited (cioé l'ente responsabile dell’arbitraggio in Premier League), per "l'errore umano significativo" del Var che non intervenuto. L'arbitro in campo, Hooper, ha ricevuto comunque l'ok da England dopo il controllo Var completato, presumento quindi che la decisione di segnalare il fuorigioco fosse corretta.