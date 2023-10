Chelsea, finalmente Mudryk: primo gol e vittoria contro il Fulham

Chelsea, vittoria e finalmente Mudryk in gol

Il Chelsea decide la partita in meno di un minuto, tra il 18° e il 19° del primo tempo: sblocca Mudryk, poi subito il raddoppio di Broja. Gol importante per l'attaccante ucraino, che finalmente si sblocca dopo aver ricevuto il cross di Colwill, con stop di petto e mancino per battere Leno. Arrivato più di 8 mesi fa dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro, Mudryk ha raggiunto quota 23 partite senza gol. Ora, 260 giorni dopo e alla 24° partita con i Blues, è riuscito a trovare il suo primo gol con il Chelsea.