Tottenham-Liverpool, dopo l'errore il VAR cambia: nuovo protocollo

LONDRA (Inghilterra) - La Premier League è ancora scossa dallo scandalo VAR accaduto in Tottenham - Liverpool di domenica scorsa, con il gol annullato a Luis Diaz per una posizione di fuorigioco inesistente non corretta dal VAR. Un errore che ha lasciato risvolti pesanti, tanto che la PGMOL (l'associazione degli arbitri inglesi) - che si è già pubblicamente scusata con il Liverpool - è corsa ai ripari con delle nuove linee guida per il VAR.

VAR in Premier League, cosa cambia?

Secondo quanto rivelato dall'agenzia inglese PA Media, infatti, la PGMOL ha aggiornato il protocollo che riguarda la comunicazione tra arbitro e sala VAR per migliorare la "chiarezza dei dialoghi in relazione alle decisioni prese sul campo". Ma c'è di più, perchè già da questa giornata di Premier League, infatti, sarà lo stesso VAR a dover dare il via libera alla ripresa del gioco: ci sarà un confronto diretto con l'arbitro dopo una decisione dubbia presa in campo e addirittura si potranno prendere provvedimenti anche a gioco già ripreso per correggere una eventuale scelta sbagliata. Una decisione importante che potrebbe essere ripresa anche dalle altre federazioni per scongiurare altri casi come quello di Tottenham-Liverpool.