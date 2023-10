Tottenham, la mano di Paratici si vede ancora: il dato sull'ultima formazione è incredibile

LONDRA - Arrivati alla sosta nazionali, il Tottenham si gode il primo posto nella classifica della Premier League insieme all'Arsenal. Gli Spurs sono arrivati in vetta grazie al successo nell'ultima giornata contro il Luton per 1-0. Un momento fantastico per il Tottenham, che fa ben sperare per il resto della stagione. Dietro a questi risultati c'è anche il meticoloso lavoro di Fabio Paratici, che durante i suoi due anni di lavoro agli Spurs ha svolto un lavoro egregio, interrotto dalle dimissioni con effetto immediato presentate al club lo scorso 20 aprile in seguito alla sanzione inflitta dalla FIGC.