Clamoroso Howe: "Tonali può giocare Wolverhampton-Newcastle". Il motivo

Il Newcastle, dopo la sconfitta subita in casa in Champions League contro il Borussia Dortmund, riparte dalla Premier League e dalla sfida con il Wolverhampton, per la quale potrebbe essere a disposizione Tonali nonostante la squalifica di 10 mesi per il caso delle scommesse illecite. A fare luce sulla vicenda è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Newcastle, Eddie Howe.