Kulusevski svela gli allenamenti del Tottenham: "Qui un calcio divertente"

L'ex Juve Dejan Kulusevski si gode il riscatto personale e di squadra con il Tottenham: "Non mi aspettavo che facessimo così bene perché l’anno scorso lo abbiamo finito male e quest’anno abbiamo cambiato tante cose. Stiamo andando molto bene, siamo primi in classifica, non abbiamo ancora perso. Siamo molto contenti" ha dichiarato l'esterno d'attacco a Sky Sport.