Caso Rashford nel Manchester United: festa dopo il ko nel derby, Ten Hag si infuria

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non c'è pace per il Manchester United. Dopo la batosta incassata dal City a 'Old Trafford', il ko contro il Newcastle in Carabao Cup e l'infortunio di Casemiro infatti, i 'Red Devils' si trovano ora ad affrontare un 'caso Rashford'. Con la squadra che naviga in acque agitatissime, qualsiasi cosa extra-campo diventa un problema ancora più grosso e nel mirino dei tabloid britannici, a parte Erik Ten Hag per i risultati (inizia a circolare il nome di Zidane come possibile sostututo), adesso c'è anche l'attaccante 'reo' di aver festeggiato il suo 26esimo compleanno poche ore dopo la pesante sconfitta nel derby (3-0 per i campioni d'Europa all'Old Trafford).