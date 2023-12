“Onana più scarso di un giovane della Primavera”: l’attacco all’ex Inter è brutale

Continua la stagione difficile di André Onana con la maglia del Manchester United . Il portiere ex Inter si è reso protagonista, suo malgrado, anche martedì sera in Champions contro il Galatasaray , di una papera sulla punizione di Ziyech che è valso il 2-3. Un errore che ha di fatto riaperto la sfida e che ha spianato poi la strada ai turchi, visto che la sfida è terminata 3-3. E le critiche ovviamente non sono mancate.

Carragher: "Onana? Se fossi Ten Hag sarei preoccupato"

"La prestazione in Turchia contro il Galatasaray - ha detto l'ex calciatore del Liverpool Carragher- è stata inaccettabile per un portiere del Manchester United. A livello personale, mi dispiace per lui. La critica non vuole essere crudele. È un riflesso degli standard che ci si aspetta ai vertici del gioco professionistico". Carragher ha poi aggiunto: "Ten Hag deve essere preoccupato per il futuro".