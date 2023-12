Diretta Manchester United-Chelsea ore 21.15: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Segui la gara in diretta sul nostro sito

Manchester United-Chelsea: orari e canali

La gara tra Manchester United-Chelsea è in programma alle ore 21:15 all'Old Trafford di Manchester e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.

Dove vedere Manchester United-Chelsea in diretta TV

Manchester United-Chelsea, gara valevole per la quindicesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

Dove vedere Manchester United-Chelsea in streaming

La partita Manchester United-Chelsea, sarà visibile anche in streaming su SkyGo e NOW.

La probabile formazione di Ten Hag

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; McTominay, Amrabat; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. Allenatore: Ten Hag.

La probabile formazione di Pochettino

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. Allenatore: Pochettino.

Manchester United-Chelsea in diretta, la cronaca

Dopo una sconfitta per 1-0 in trasferta del novembre 2017. il Manchester United è rimasto imbattuto nelle ultime 11 partite di Premier League contro il Chelsea (4V, 7N). L'ultima vittoria in trasferta del Chelsea in Premier League contro il Manchester United risale al maggio 2013 (1-0): in quel momento i Blues erano la squadra che aveva vinto più partite all'Old Trafford nella competizione (sei). Da allora, tuttavia, i londinesi hanno pareggiato sei e perso quattro delle loro ultime 10 visite ai Red Devils in campionato.

