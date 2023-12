Golden Boy, Caicedo e Jackson si complimentano con l'agente Ali Barat

I complimenti di Caicedo e Jackson

Caicedo ha detto: "Complimenti per questo prestigioso premio, te lo meriti per tutto il lavoro che hai fatto nel 2023 per portarmi al Chelsea rendendo reale uno dei miei sogni di quando ero bambino. Adesso tocca a me fare la storia in questo club. Ti voglio bene". A Caicedo ha fatto eco Jackson: "Sono felice che tu abbia vinto il premio come miglior agente al Golden Boy 2023 perché fin dal primo momento che ci siamo incontrati ho sentito una grande connessione fra noi e se oggi sono al Chelsea è solo per il tuo lavoro. Goditi questi momenti meravigliosi".