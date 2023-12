Diretta Premier League: probabili formazioni, streaming e dove vederla in tv

Everton-Newcastle: orari e canali

La gara tra Everton e Newcastle è in programma alle ore 20:30 Goodison Park di Liverpool e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.

Dove vedere Everton-Newcastle in diretta TV

Everton-Newcastle, gara valevole per la quindicesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (204).

Dove vedere Everton-Newcastle in streaming

La partita Everton-Newcastle sarà visibile in streaming su SkyGo e NOW.

Le probabili formazioni di Everton-Newcastle

EVERTON (4-5-1): Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Garner, Doucouré, McNeil; Beto. Allenatore: Dyche.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Lascelles, Livramento; Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe.

Everton-Newcastle in diretta, la cronaca

L'Everton è reduce dall'importantissima vittoria sul Burnley che ha portato la squadra di Dyche a 7 punti in classifica (contando i dieci punti di penalizzazione), mentre il Newcastle arriva dalla vittoria sul Manchester United che ha portato i Magpies a 26 punti, a quattro lunghezze dalla zona Champions.

Tottenham-West Ham: orari e canali

La gara tra Tottenham e West Ham è in programma alle ore 21:15 al New White Hart Lane di Londra e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky.

Dove vedere Tottenham-West Ham in diretta TV

Tottenham-West Ham, gara valevole per la quindicesima giornata di Premier League, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (202).

Dove vedere Tottenham-West Ham in streaming

La partita Tottenham-West Ham sarà visibile in streaming su SkyGo e Now.

Le probabili formazioni di Tottenham-West Ham

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Bissouma, Lo Celso; Johnson, Kulusevski, Bryan Gil; Son. Allenatore: Postecoglou.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Alvarez, Ward-Prowse; Kudus, Soucek, Paqueta; Bowen. Allenatore: Moyes.

Tottenham-West Ham in diretta, la cronaca

Gli Spurs, a secco di vittorie in campionato dal 27 ottobre, arrivano dal pirotecnico 3-3 con il Manchester City, così come il West Ham che è reduce dall'1-1 casalingo con il Crystal Palace. In classifica il Tottenham precede gli Hammers di 6 punti, 27 contro 21.