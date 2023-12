Liverpool-Arsenal ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Liverpool-Arsenal: orari e canali

La gara tra Liverpool e Arsenal è in programma alle ore 18:30 ad Anfield e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Dove vedere Liverpool-Arsenal in diretta TV

Liverpool-Arsenal sarà visibile in diretta tv su Sky. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare le app NOW TV e SkyGo dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà visibile sul canale Sky Sport.

Dove vedere Liverpool-Arsenal in streaming

La partita Liverpool-Arsenal sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo e Now e, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Klopp

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Gakpo, Diaz. Allenatore: Klopp.

La probabile formazione di Arteta

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli; . Allenatore: Arteta.

Liverpool-Arsenal in diretta, la cronaca

Ad Anfield sarà quasi una gara da dentro o fuori viste le posizioni di classifica: i Gunners guidano la Premier con 39 punti, con i Reds distanti una sola lunghezza. Negli ultimi tre confronti ha regnato l'equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio.

