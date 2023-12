Manchester in campo, ladri in azione: svaligiata la casa di Grealish

Il furto a casa Grealish

Mercoledì sera l'abitazione del giocatore del Manchester City è stata svaligiata mentre il legittimo proprietario era in campo pr la sfida di campionato contro l’Everton. Secondo il quotidiano inglese "Telegraph" nessuno dei familiari che si trovava all'interno dell'abitazione durante il furto è stato aggredito dai malviventi che avrebbero portato via dalla casa gioielli e orologi per un valore che si aggirerebbe intorno al milione di euro.