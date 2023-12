Muro Ogbonna, Mvp contro l'Arsenal e traguardo storico in Premier

INGHILTERRA - Si è tolto una bella soddisfazione ieri, giovedì, Angelo Ogbonna in Premier League. Nella sfida del suo West Ham in casa dell'Arsenal, l'ex Juve e Torino ha fermato l'attacco dei Gunners, contribuendo significativamente al successo esterno degli Hammers per 2-0. Arteta bloccato all'Emirates e primo posto in classifica ceduto al Liverpool, in tutto questo c'è stato anche lo zampino di Ogbonna.