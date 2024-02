Chelsea, Mudryk sfida un hater sui social: "10 mila sterline se..."

Dopo le ultime due sconfitte scottanti contro Liverpool e Wolverhampton , un tifoso del Chelsea ha deciso di mandare un messaggio su Instagram a Mychajlo Mudryk , numeri dieci della squadra di Mauricio Pochettino . Un dm decisamente critico da parte del supporter dei Blues: "Ma cosa c*zzo ti sta succedendo? Ti sei dimenticato come si gioca a calcio? Non è abbastanza quello che stai facendo, bisogna cambiare qualcosa. Magari potresri fare delle sessioni di allenamento negli 1 vs 1. Quando sei in campo siamo sempre in 10".

Mudryk, la risposta all'hater su Instagram

L'ex Shakhtar Donetsk, inaspettatamente, ha deciso di rispondere proprio dopo la sconfitta per 4-2 contro i Wolves: "Vieni a fare un 1 vs 1 per 10mila sterline". Il tifoso, dall'altra parte, ha pubblicato subito la conversazione, diventata virale sui social in brevissimo tempo. Nello screen, infatti, si legge anche la controrisposta: "Bro, a questo punto sono io che darò dei soldi ogni qual volta segnerai. Dai, alla prossima c'è l'Everton. Fai un gol per noi, ti prego".

I numeri in stagione di Mudryk

In tutte le competizioni, finora, Mudryk ha segnato quattro gol e servito tre assist in venticinque presenze totali. Forse troppo poco per un giocatore su cui il Chelsea aveva fatto un investimento decisamente importante nel 2023.