Quando Mancini disse all'ex Juventus: "Non giocherai mai più per me"

Intervenuto nel podcast The Rest Is Football con Gary Lineker e Alan Shearer, Micah Richards ha raccontato un anedotto legato ai tempi del Manchester City , quando in panchina c'era ancora Roberto Mancini . Più di dieci anni fa, infatti, Carlos Tevez restò sei mesi senza giocare con i Citizens.

Mancini e Tevez: cosa era successo

Il motivo? Lo ha raccontato proprio l'ex terzino che, tra le altre, ha vestito anche la maglia della Fiorentina. Era la stagione 2011/2012, partita dei gironi di Champions League contro il Bayern Monaco: "Tevez si stava riscaldando a bordo campo. Mancini stava per fare il sostituto ma ha cambiato idea e Carlos è praticamente tornato in panchina pronto a entrare. Ha poi detto a Tevez di riscaldarsi di nuovo ma l'Apache ha rifiutato".

Una riappacificazione fondamentale

Al rientro negli spogliatoi l'ex commissario tecnico della Nazionale tuonò con l'ex Juventus: "Non giocherai mai più per me". Da lì Tevez si allontanò per sei mesi dal City ma i senatori convinsero l'attuale tecnico dell'Arabia Saudita a far tornare l'attaccante, vincendo poi la Premier League a 44 anni dall'ultima volta grazie alla differenza reti con lo United: "Se non fosse tornato, non avremmo vinto il titolo".