Klopp individua il suo erede al Liverpool: "Allenatore straordinario"

Jurgen Klopp lascerà il Liverpool a fine stagione. L'annuncio, lo scorso 26 gennaio, è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Per il futuro della panchina dei Reds si sono fatti tanti nomi ma lo stesso allenatore tedesco ha già annunciato chi sarebbe il candidato ideale come suo successore .

Klopp non ha dubbi: "Ecco il mio erede"

Nella conferenza stampa della vigilia di Brentford-Liverpool, infatti, Klopp ha nominato il suo erede: "Xabi Alonso sta facendo un lavoro straordinario e la prossima generazione di allenatori è già arrivata e direi che è il migliore. [...] Non contano solo i punti, ma anche il modo in cui si gioca. Per il tempo che ci è voluto, ha dato il suo marchio al Bayer Leverkusen”. Al momento il club tedesco si trova al primo posto in Bundesliga a +5 sul Bayern Monaco ed è in corsa anche per l'Europa League.