Klopp 'risponde' a Mbappé: "Copyright sull'esultanza con il pugno? Non mi frega un c***o"

Jurgen Klopp ha risposto "indirettamente" a Kylian Mbappé nei giorni in cui il francese ha messo il copyright sulla propria esultanza. In Inghilterra, infatti, Mikel Arteta era stato molto criticato per l'eccessiva foga nel festeggiare la vittoria del suo Arsenal contro i Reds in Premier League. Lo stesso allenatore spagnolo, poi, aveva imitato il gesto iconico del pugno chiuso di Klopp per caricare i tifosi dei Gunners.