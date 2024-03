Roma, ricordi Justin Kluivert? Ha fatto un gol da record: ecco perché

Justin Kluivert continua a far parlare di sé anche lontano dall'Italia, dove ha vissuto una parentesi in chiaroscuro con la maglia della Roma. Nel pomeriggio odierno, altro gol importante per il talento olandese, protagonista con i colori del Bournemouth in Premier League. Sua la rete che ha sbloccato le marcature contro il Burnley, battuto 0-2 dalla formazione rossonera.