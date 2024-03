Manchester City, lo storico triplete diventa un documentario su Netflix

L'incredibile stagione 2022-23 del Manchester City diventerà un documentario su Netflix . La celebre piattaforma streaming ha pagato una cifra importante (non specificata ma confermata essere sui sette zeri) per assicurarsi i diritti delle partite della scorsa annata dei Citizens. Lo storico Treble (Premier League, FA Cup e Champions League) diventerà dunque una serie per tutti gli appassionati. Con questa stagione, i Citizens sono diventati la seconda squadra inglese a completare un triplete.

City, documentario su Netflix: tutto ciò che sappiamo

Netflix ha seguito il viaggio del City in tutti e tre i principali trofei, con il culmine nella finale di Champions League contro l'Inter a Istanbul. Per ora c'è solo l'annuncio ufficiale, ancora nessuna data è stata confermata. È però in arrivo per il mese di aprile un trailer ufficiale. Non è la prima volta che Netflix produce documentari sul calcio: il catalogo contiene infatti serie su altre squadre, su giocatori individuali e anche su altri sport come tennis, basket e Formula Uno. Non si tratta neanche della prima volta per il City: già nella stagione 2017-18 realizzò un documentario simile per Amazon Prime.