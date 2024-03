Saka capo chef: in Inghilterra è virale lo spot della sua salsa piccante

Saka racconta i pregi della salsa piccante personalizzata

La PERi-PERi Saka Sauce, una salsa a edizione limitata, è stata lanciata mentre l'Inghilterra si sta allenando in vista delle prossime amichevoli internazionali contro Brasile e Belgio. Saka ha spiegato, promuovendo la salsa: "Mescola dolcezza, piccantezza e affumicatura. La adoro e non vedo l'ora che tutti la provino. Vado da Nando da quando ero piccolo, quindi avere la mia salsa PERi-PERi in ogni ristorante del paese è una vera follia! La mia famiglia è molto importante per me, quindi volevo assicurarmi che piacesse anche a loro. Non appena mio padre ha detto che era un fan, ho capito che era quello giusto".

Saka e la salsa piccante: le ironie social

Non sono mancati i commenti ironici dei tifosi allo spot: "Mi segue qualche medico che possa consigliarmi quante bottiglie di salsa Nandos di Saka sono troppe da bere di fila?"; "Saka con la sua salsa Nando! Questo ragazzo è generazionale".