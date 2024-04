"Thiago Silva tornerà in Brasile: accordo col Fluminense"

Thiago Silva sta per chiudere la sua esperienza in Europa . Arrivato al Milan nel 2009, il leader difensivo del Chelsea di Pochettino è pronto a dire addio ai Blues dopo una stagione tanto lunga quanto difficile. Dal Brasile , infatti, sono sicuri: l'ex Psg tornerà in patria per sposare il progetto tecnico del Fluminense e chiudere la carriera al fianco di Marcelo e Felipe Melo.

Dal Brasile: Thiago Silva al Fluminense, c'è l'accordo

Secondo quanto riportato da Goal Brasil, il Fluminense avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Thiago Silva, difensore in scadenza di contratto con il Chelsea. Dopo essere scoppiato in lacrime al termine della semifinale di FA Cup persa con il Manchester City, l'ex Milan potrebbe aver sciolto le riserve sul suo futuro: in vista della prossima estate, si starebbe materializzando un ritorno in patria, che lo allontanerebbe così dalle sirene arrivate dalla MLS e dall'Arabia Saudita. Thiago Silva, del resto, non ha mai nascosto la volontà di chiudere la carriera in Brasile, qualora ce ne fosse stata la possibilità. Fernando Diniz lo aspetta, per provare a vincere insieme la Copa Libertadores.