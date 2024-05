Premier League, delusione Luton: con l'Everton un pari che sa di sconfitta

Premier League, la classifica

Luton, il cuore non basta

Per il Luton era infatti un appuntamento da non fallire quello di questa sera con l'Everton, che insieme al prossimo impegno casalingo contro il Fulham doveva costituire il primo gradino da salire verso una complicata salvezza, che vede gli 'Hatters' in lotta con Burnley e Nottingham Forest. Eppure non è bastato il cuore ai padroni di casa, che erano subito riusciti a rispondere con Adebayo al vantaggio ospite firmato da Calvert-Lewin, rimettendo in piedi il match poco dopo la mezz'ora e con ancora sessanta minuti per trovare tre punti vitali. Niente da fare però per i ragazzi di Edwards, che dovranno lottare fino all'ultimo per restare in Premier League.

