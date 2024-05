Keane, nuova frecciatina a Haaland: "È un moccioso viziato"

Prosegue la saga tra Roy Keane ed Erlig Haaland con una nuova frecciatiana dell'ex centrocampista del Manchester United . Ma ricapitoliamo come sono andate le cose: la leggenda dei Red Devils aveva definito l'attaccante norvegese del City come "un calciatore di quarta divisione" , che ha replicato con una risposta breve e concisa dopo le quattro reti segnate al Wolverhampton: " Non mi importa di quell’uomo" .

Kean su Haaland: "Moccioso viziato

Proprio riferendosi a quella partita, Roy Keane non ha perso tempo per proseguire il botta e risposta con il classe 2000 soffermandosi: "Abbiamo visto Haaland non molto felice, si è comportato come un moccioso viziato. Penso che quando litighi anche con l'allenatore non aiuti i risultati ad andare tuo favore”. Haaland, infatti, era stato sostituito da Guardiola nel finale contro i Wolves e non aveva reagito proprio benissimo nonostante il risultato fosse sul 4-1 sui Citizens.