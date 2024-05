Klopp stupisce tutti: "Voterei per eliminare il Var"

Klopp, no al Var: "Voterei per l'eliminazione"

Ultima conferenza stampa di vigilia da allenatore del Liverpool per Jurgen Klopp, che domani affronterà alle ore 17 il Wolverhampton, in occasione della 38esima giornata della Premier League. Proprio i Wolves, in questi giorni, hanno avanzato una proposta ufficiale alla Football Association, richiedendo la possibilità di eliminare il Video Assistant Referee. Giovedì 6 giugno, i 20 club del campionato più seguito al mondo saranno chiamati ad esprimere una preferenza. Qualora 14 società risultassero contrarie all'utilizzo del Var in Premier, la tecnologia in campo verrebbe eliminata con effetto immediato, a partire dalla stagione 2024/25. Tra errori, interpretazioni e polemiche, Jurgen Klopp sarebbe favorevole ad un ritorno al passato: "Sicuramente non è giusto come lo usano il Var, voterei contro. Queste persone non sono in grado di usarlo correttamente. Il problema non è il Var, ma visto che non si possono cambiare le persone voterei a favore dell’eliminazione del Var".