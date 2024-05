Premier, il Manchester City è campione d’Inghilterra! Arsenal beffato

Premier League, la classifica finale

Il City è campione d'Inghilterra, Arsenal beffato

City che inizia questa ultima giornata con due punti di vantaggio sull'Arsenal, a caccia di una vittoria per certificare il suo trionfo. La sfida contro il West Ham inizia benissimo, subito con il dominio dei Citizens che trovano il vantaggio già al 2' con Foden (sinistro all'incrocio). La squadra di Guardiola vuole subito il colpo del ko e arriva al 18', ancora con Foden. Il West Ham però reagisce e prima della fine del primo tempo accorcia le distanze con la rovesciata di Kudus. Il City però ristabilisce le distanze nella ripresa, con il tiro dal limite di Rodri per il 3-1. La squadra di Guardiola gestisce il pallone e aspetta solo il triplice fischio per far esplodere la festa: il Manchester City è ancora campione d'Inghilterra. Beffato l'Arsenal, che vince 2-1 contro l'Everton. Sblocca la sfida Gueye, con risposta immediata di Tomiyasu. Nella ripresa è assedio Gunners, ma Pickford resiste e salva tutto. L'Arsenal spinge e allo scadere trova il gol vittoria con Havertz, che però non cambia nulla: la squadra di Arteta chiude al secondo posto.

Manchester City-West Ham 3-1, tabellino e statistiche

Arsenal-Everton 2-1, tabellino e statistiche

Klopp saluta il Liverpool con una vittoria

Il Liverpool chiude la sua stagione al terzo posto, ritornando in Champions League. I Reds vincono l'ultima partita contro il Wolverhampton per 2-0 con le reti di MacAllister e Quansah, ma l'attenzione è tutta sull'addio di Klopp. Il tecnico tedesco si gode infatti l'emozionante saluto di Anfield, che lo omaggia con un'incredibile coreografia, cori e striscioni dopo 9 anni di successi. Festa Aston Villa, che nonostante il 5-0 del Crystal Palace (poker Mateta e Eze) chiude al quarto posto che vale l'accesso in Champions League.

Liverpool-Wolverhampton 2-0, tabellino e statistiche

Crystal Palace-Aston Villa 5-0, tabellino e statistiche