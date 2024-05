Slot nuovo allenatore del Liverpool: ora è ufficiale

Ufficiale: Arne Slot è il nuovo allenatore del Liverpool

Questa la nota ufficiale del Liverpool, che ieri ha salutato Jurgen Klopp nella splendida cornice di Anfield Road contro il Wolverhampton: "Il Liverpool Football Club ha annunciato che Arne Slot ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club, assumendo formalmente l'incarico il 1° giugno 2024, a condizione di ottenere il permesso di lavoro. Il 45enne si unirà ai Reds dal Feyenoord in vista della stagione 2024-25 dopo aver raggiunto un accordo con il club della Eredivisie per i suoi servizi. Slot sostituirà Jürgen Klopp alla guida della squadra dopo la decisione di quest'ultimo di lasciare l'incarico al termine della stagione in corso".

Il percorso di Arne Slot

Il comunicato dei Reds prosegue analizzando le tappe della carriera di Arne Slot, capace di vincere il massimo campionato olandese nella stagione 2022/23: "L'allenatore olandese arriverà dopo tre stagioni di grande successo con il Feyenoord, - si legge - durante le quali ha vinto il campionato nel 2023 ed è stato nominato Manager dell'anno della Eredivisie in due occasioni. Più recentemente, ha aiutato il club di Rotterdam a vincere la KNVB Cup in aprile, dopo aver sconfitto il NEC Nijmegen per 1-0 in finale. Prima di passare al Feyenoord, Slot ha ricoperto il ruolo di allenatore dell'AZ Alkmaar, che ha guidato al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Ajax solo per differenza reti, quando la stagione olandese è stata cancellata a causa della COVID-19 nel 2019-20. Durante la sua carriera da giocatore, ha operato principalmente come centrocampista, giocando per FC Zwolle, NAC Breda, Sparta Rotterdam e PEC Zwolle prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2013. Ora diventerà presto il primo allenatore olandese del Liverpool FC, con la sua prima pre-season a capo della squadra che inizierà a luglio".