Zaniolo, nelle prossime ore l'operazione in Italia: i dettagli

Il finale di stagione di Niccolò Zaniolo con l' Aston Villa è stato da dimenticare: il calciatore italiano si è procurato un infortunio che gli impedirà di essere presente agli Europei che si terranno quest'estate in Germania. L'ex Roma, infatti, si opererà nelle prossime.

Zaniolo, i dettagli dell'operazione

Alle ore 8 di mercoledì 22 maggio, infatti, Zaniolo ha in programma l'operazione al metatarso in anestesia locale all'Humanitas di Milano. Si tratta di un intervento di routine ortopedica che gli permetterà di lasciare dopo solo una notte la struttura per poi cominciare la riabilitazione.