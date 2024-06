Guardiola: "Ritorno al Barcellona? La porta è chiusa"

Pep Guardiola dice no ad un possibile ritorno al Barcellona . Dopo aver scritto la storia alla guida della formazione blaugrana, l'attuale manager del Manchester City ha ribadito di essere ormai lontano dalle dinamiche catalane e dalle indiscrezioni di mercato che lo rivorrebbero continuamente in Liga.

Guardiola: "Barcellona? Porta chiusa, ormai siamo grandi"

A margine del Legend Trophy, prestigioso torneo di golf riservato ad alcuni ex calciatori, Pep Guardiola ha chiarito la sua posizione in merito ad un possibile ritorno all'ombra del Camp Nou: "Barcellona in futuro? La porta è chiusa. Ormai siamo grandi. Xavi? Vi assicuro che non è colpa mia quello che è successo...", ha sottolineato con un sorriso. "Sono ormai 14 anni che sono fuori dal Barcellona", ha aggiunto. Intanto, sul mercato, inizia a farsi calda l'asse Manchester-Barcellona, ma Guardiola frena i facili entusiasmi: "Bernardo Silva? Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata, né dal Barcellona né da altri club. È un giocatore meraviglioso e spero che resti con noi al City. Cancelo? È un nostro giocatore, i due club parleranno e se non si troverà un accordo tornerà da noi. Se lui vuole restare a Barcellona e le società si mettono d'accordo, resterà".