Haaland balla in discoteca a Marbella: il video è virale

Manca sempre meno all'inizio di Euro 2024: nel torneo che si svolgerà in Germania ci saranno tutte le stelle del calcio europeo. O quasi . Erling Haaland , infatti, non è riuscito a qualificarsi con la sua Norvegia e si sta godendo le vacanze dopo aver vinto la Premier League con il Manchester City

Haaland scatenato in discoteca durante le vacanze

L'attaccante, in particolare, è stato immortalato in quel di Marbella, rinomanata località spagnola per la vita notturna, mentre era scatenato in discoteca, incontenibile dietro al dj set Haaland mentre balla sulle note di 'Proper Education' di Eric Prydz VS Pink Floyd.