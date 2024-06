L'Everton ai Friedkin, tutte le cifre dell'affare

La famiglia Friedkin sta definendo in queste ore l'acquisizione delle quote dell'Everton , storico club della Premier League , reduce da annate non all'altezza delle aspettative dei tifosi dei Toffies. I proprietari della Roma saranno presto protagonisti anche nel massimo campionato inglese, visto che sembrano ormai in pole position per l'acquisizione. Limati anche i dettagli dell'affare, ecco le cifre .

Friedkin-Everton, c'è l'accordo: le cifre dell'affare

Già proprietario della Roma e del Cannes, Dan Friedkin si prepara ad aggiungere alla sua personale "collezione" anche l'Everton, squadra che ha centrato l'obiettivo salvezza nell'ultima edizione della Premier League. In ballo c'è il 94% delle quote del club di Liverpool, attualmente in possesso di Farhad Moshiri. Si tratta di un investimento da 650 milioni di euro, di cui 400 rappresentano solo la massa debitoria accumulata dai Toffies. L'obiettivo dei Friedkin è allargare il ventaglio di società in giro per l'Europa, così da consolidare una multiproprietà che sta dimostrando una straordinaria solidità e non intende disimpegnarsi su alcun fronte. I tifosi della Roma, in tal senso, possono dormire sonni tranquilli.