Buona la prima per l'Arsenal, ma Calafiori resta in panchina

Dopo le vittorie di Liverpool e Manchester United , prosegue la prima giornata di Premier League : anche l' Arsenal di Calafiori (che non ha giocato) ottiene i tre punti in casa grazie al 2-0 sul Wolverhampton con le reti di Havertz e Saka .

Premier League: vincono Arsenal, Brighton e Newcastle

Risultato più ampio (0-3) ma in trasferta per il Brighton, che ha superato al Goodison Park l'Everton con i gol di Mitoma, Welbeck e Adingra. Vittoria di misura, invece, per il Newcastle: la squadra di Tonali (ancora squalificato) supera con un uomo in meno il Southampton grazie a Joelinton. Infine, pareggio tra Nottingham Forest e Bournemouth con Wood e Semenyo a segno e il debutto di Huijsen.