Incredibile Zirkzee, “annulla” il gol del compagno Garnacho

Il Manchester United è passato dal festeggiare il gol del 2-1 a perdere contro il Brighton , sempre per 2-1. Come è successo? Tutta "colpa" del ginocchio di Joshua Zirkzee .

Il ginocchio di Zirkzee "annulla" un gol a Garnacho

Sul risultato di 1-1, dopo i gol di Welbeck e Amad Diallo, la squadra di ten Hag al 73' si porta in vantaggio. Dopo una bella azione in ripartenza, Garnacho conclude a porta vuota da due passi. Però il pallone prima di attraversare la linea tocca il ginocchio di Zirkzee, che era andato in scivolata per provare a impattare il pallone prima dell'argentino. Nello slancio, l'olandese è finito in fuorigioco. I difensori del Brighton lì vicino se ne accorgono subito e richiamano l'attenzione dell'arbitro. L?azione viene rivista al Var e il gol viene annullato. Beffa per il Manchester United che al 95' subisce anche il gol del 2-1 avversario.