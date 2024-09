Anderson e il mantenimento dei figli, l'ex Manchester United condannato

Anderson , ex calciatore del Manchester United e quattro volte campione d'Inghilterra con i Red Devils, rischia di trascorrere un mese nel carcere di Porto Alegre se non salda il debito con la sua prima famiglia, a cui deve 45.000 sterline di mantenimento per i figli.

Anderson condannato, l'ex United in carcere se non paga il mantenimento per i figli

La decisione è stata presa dal giudice del tribunale di Porto Alegre la scorsa settimana, per poi essere comunicata all'ex giocatore soltanto nella notte. Il classe '88, che ha appeso gli scarpini al chiodo a soli 31 anni, rischia 30 giorni di reclusione per non aver versato i soldi del mantenimento nelle casse della sua prima famiglia, composta da ben quattro figli. Al momento, qualora decidesse di non pagare, gli è stata offerta la possibilità di scontare la pena in un regime "semi-aperto", in base al quale potrebbe lavorare o studiare all'esterno dell'istituto penitenziario durante il giorno, per poi rientrare ad un orario stabilito e pernottare obbligatoriamente all'interno della struttura intitolata a Irmao Miguel Dario. Anderson, peraltro, non è nuovo a vicende giudiziarie: tre anni fa, finì nell'occhio del ciclone per il presunto riciclaggio di 4,7 milioni di sterline tramite criptovalute. All'epoca, fu indagato insieme ad altre sette persone.